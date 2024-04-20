Konflik Iran-Israel Bikin Harga Minyak Naik hingga Defisit APBN Melebar

JAKARTA - Konflik global antara Iran dengan Israel akan berpengaruh ke ekonomi Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara importir minyak.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan, kenaikan harga minyak maka yang terjadi adalah pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau asumsi makro dari indikator makro ekonomi.

"Harga minyak pasti akan berdampak pada pembengkakan biaya-biaya atau anggaran yang ada di APBN. Sehingga karena adanya kenaikan harga minyak ini diprediksi akan ada defisit fiskal 2-3%," kata Esther dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan INDEF secara daring, Sabtu (20/4/2024).

Esther menambahkan, dengan adanya defisit fiskal, jika pemerintah tidak bisa me-manage anggaran yang ada di APBN, kemungkinan fiskal space kita lebih kecil lagi.

"Sehingga yang harus dilakukan pemerintah adalah yang pertama melihat lagi anggaran belanja yang lebih efektif diarahkan ke belanja produktif yang tidak hanya konsumtif, seperti makan siang gratis saya rasa itu belanja konsumtif ya," jelas Esther.

BACA JUGA: Pertamina Pastikan Perang Iran vs Israel Tak Pengaruhi Suplai BBM

Tetapi, lanjut Esther, lebih baik anggaran diarahkan ke belanja yang produktif yang bisa mengenerate income atau produktivitas dari sektor bisnis dan berdampak jangka panjang.

"Maka dari itu kalau belanja pemerintah itu lebih diarahkan ke belanja produktif saya rasa akan membuat ekonomi kita lebih sustain atau terpantau jangka panjang," kata dia.