HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Pastikan Perang Iran vs Israel Tak Pengaruhi Suplai BBM

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |08:37 WIB
Pertamina Pastikan Perang Iran vs Israel Tak Pengaruhi Suplai BBM
Perang Iran Vs Israel Tak Pengaruhi Suplai BBM Pertamina. (Foto; Okezone.com)
JAKARTA - PT Pertamina memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak terganggung di tengah konflik antara Iran dengan Israel. Pasalnya, Pertamina tidak ada ketergantungan dengan bahan bakar minyak (BBM) dari Timur Tengah.

“Saat ini relatif tidak ada ketergantungan BBM dari Timur Tengah,” ujar Manager Media and Stakeholder Management PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, dikutip dari Antara, Jakarta, Sabtu (20/4/2024).

Heppy mengatakan, suplai BBM terus dijaga di level 20 hari dan telah diamankan dari produksi kilang dan kargo dari kawasan Asia.

“Pertamina Patra Niaga mengatur stok BBM di level yang optimum untuk mengantisipasi potensi disrupsi suplai,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Heppy menegaskan komitmen Pertamina untuk menjaga pasokan BBM dan LPG nasional. Selain itu, Pertamina juga berkomitmen untuk menyalurkan LPG dan BBM sesuai kebutuhan masyarakat guna mendukung kegiatan ekonomi dan konsumsi dalam negeri.

“Terkait harga BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen mendukung kebijakan dan upaya pemerintah menjaga perekonomian nasional lebih stabil dan kondusif,” kata Heppy.

