2 Tips Mudah Mengambil Bagasi di Bandara yang Jarang Diketahui

JAKARTA – Proses pengambilan bagasi di bandara kerap menimbulkan antrean. Apalagi saat musim liburan atau arus balik Lebaran.

Membludaknya jumlah penumpang yang memadati bandara membuat situasi menjadi kurang terkendali. Salah satu dampak utama dari meningkatnya jumlah penumpang adalah antrean pengambilan bagasi yang mengular serta tidak teratur.

Penumpang yang terburu-buru dan tidak sabar juga bisa menyebabkan pengambilan bagasi semrawut dan tidak tertib. Padahal ada tips yang bisa dilakukan saat mengambil bagasi supaya lebih teratur.

Melansir Instagram Angkasa Pura, Minggu (21/4/2024), berikut tips pengambilan bagasi yang jarang diketahui:

1. Menunggu di belakang garis batas conveyor belt

Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para penumpang adalah berdiri berkerumun di satu titik yang jaraknya dekat sekali dengan conveyor belt. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan serta mengancam keselamatan penumpang lainnya karena berisiko berdesakan hingga terdorong ke arah conveyor belt yang sedang berjalan.

Penumpang disarankan untuk berdiri sesuai dengan garis yang telah ditentukan, jika tidak ada maka usahakan memberikan jarak 1-2 meter dari conveyor belt.