HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66 Tanpa Ribet

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |03:24 WIB
Begini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66 Tanpa Ribet
Kartu Prakerja Gelombang 66 Sudah Dibuka. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gelombang 66 Kartu Prakerja dibuka kembali. Jadi, masyarakat yang kemarin belum mendapatkan kesempatan tidak perlu risau dan bisa bersiap untuk mendaftar.

“Asiiiiik seleksi Prakerja Gelombang 66 sudah dibuka nih Sob! Yuk langsung login ke akun Prakerjamu dan klik ‘Gabung Gelombang’ di dashboard!” dikutip dari laman Instagram prakerja.go.id.

Masyarakat dapat mendaftar secepatnya karena pendaftaran akan segera ditutup di hari Senin 22 April pukul 23.59 WIB. Pendaftaran akun Prakerja dapat dilakukan melalui laman internet.

“Daftar melalui www.prakerja.go.id secara mandiri agar #JadiBisa lebih baik!” ujar manajemen Prakerja.

Kartu Prakerja merupakan program yang sangat membantu masyarakat. Bagaimana tidak, program ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan kompetensi kerja.

Program ini tentunya sangat bermanfaat bagi para pencari kerja, pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi.

Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, masyarakat dapat mendaftar di website resmi Prakerja, yakni www.prakerja.go.id.

Simak cara mendaftar Prakerja tanpa ribet melalui gawai dibawah ini.

Telusuri berita finance lainnya
