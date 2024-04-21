Waspada Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu, Tawarkan Gaji Tinggi

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap ciri-ciri lowongan kerja palsu. Para pencari kerja diharapkan tetap waspada lantaran makin banyak situs lowongan kerja palsu.

Mencari informasi lowongan pekerjaan merupakan hal yang mudah di era digital. Namun kemudahan yang ditawarkan pada era digital juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, salah satunya dengan memberikan informasi lowongan kerja palsu.

Oknum membuat lowongan dengan persyaratan yang meyakinkan bahkan mencantumkan logo Kemnaker tanpa izin. Hal ini membuat banyak orang tetap terjerat lowongan palsu ini.

“Kita dapat melakukan tindakan preventif dengan cara lain, yakni mencari lowongan kerja di media sosial dan laman https://karirhub.kemnaker.go.id/ milik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang sudah terpercaya,” tulis akun Kemnaker, Minggu (21/4/2024).

Laman karirhub tidak hanya mencantumkan lowongan kerja dalam negeri, lowongan kerja luar negeri pun tersedia di laman ini. Berbagai pelatihan skill seperti digital marketing, tata rias, instalasi listrik juga tersedia dan difasilitasi gratis oleh Kemnaker.

Berikut ciri-ciri lowongan kerja palsu:

- Tawaran gaji yang sangat tinggi dan menggiurkan

Kamu bisa melakukan riset sebelumnya mengenai standar gaji untuk pekerjaan yang akan kamu lamar.