HOME FINANCE HOT ISSUE

Lowongan yang Paling Banyak Dibutuhkan di Rekrutmen Bersama BUMN 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:13 WIB
Lowongan yang Paling Banyak Dibutuhkan di Rekrutmen Bersama BUMN 2024
Konferensi Pers Rekrutmen Bersama BUMN 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2024 dibuka Sabtu 23 Maret 2024. Total 688 jenis pekerjaan yang dibuka oleh 110 perusahaan pelat merah.

Selain itu, kuota orang yang akan diterima pada Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini mencapai 1.830 posisi.

Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata, menyebut ada sejumlah lowongan yang paling banyak dibutuhkan BUMN pada rekrutmen kali ini. Misalnya, bidang pemasaran.

Menurutnya, BUMN membutuhkan sumber daya manusia (SDM) paling besar, disusul bidang operasional, engineering, Teknologi Informasi (IT), keuangan, dan legal and compliance.

“Kita juga butuh banyak talenta-talenta di bidang IT dan keuangan. Selain itu, untuk Legal and Compliance juga dibutuhkan di BUMN,” ujar Tedi saat konferensi pers, Jumat (22/3/2024).

Tedi memastikan, proses seleksi RBB 2024 sudah menerapkan sistem gugur di setiap tahapannya. Penambahan berbagai kanal komunikasi juga dilakukan di RBB 2024.

Informasi RBB sangat mudah di akses di halaman website rekrutmen, email, telegram, call center whatsapp bisnis FHCI, serta helpdesk yang nantinya akan membantu calon peserta memahami seluruh proses dan tahapan seleksi secara lebih baik.

Halaman: 1 2
1 2
