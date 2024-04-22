BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024

JAKARTA – Untuk ke-8 kalinya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali terpilih atau mendapatkan amanah sebagai pemenang proses bidding penyediaan uang kertas asing (banknotes) Saudi Arabian Riyal (SAR) untuk living cost jamaah haji Indonesia 2024.

Hal tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan berita acara banknotes oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan, SDM dan Umum BPKH Sulistyowati dan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag Ramadhan Harisman di Kantor Pusat BRI di Jakarta pada Jumat (19/4/2024).

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan bahwa dengan dukungan jaringan kerja BRI yang luas di setiap embarkasi diharapkan dapat mempermudah pendistribusian banknotes Saudi Arabian Riyal (SAR) secara lebih efektif dan efisien.

“BRI berkomitmen untuk mendukung dan bersinergi dengan BPKH bersama dengan Kementerian Agama guna menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ibadah haji tahun 1445 H /2024 M," ungkap Agus Noorsanto.

Menurutnya, dengan kapasitas dan pengalaman BRI dalam menyediakan banknotes untuk jemaah haji, BRI yakin akan terus mampu memberikan layanan yang terbaik bagi semua stakeholder yang terlibat khususnya bagi jemaah haji Indonesia.