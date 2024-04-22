Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Koleksi ISSHU X I-KO Tembus Pasar Singapura

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:32 WIB
Intip Koleksi ISSHU X I-KO Tembus Pasar Singapura
ISSHU-X I-KO brand Lokal Tampil di Singapura (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - ISSHU, pemenang Fashion Force Awards Jakarta Fashion Week 2024, brand lokal Jakarta, membuat terobosan di Negeri Singa, Singapura.

Kali ini, ISSHU menggaet I-KO, brand lokal yang dikenal dengan “Hassle Free Bags” dengan pangsa pasar fashionista milenial di Indonesia dan Singapura.

Batch pertama ISSHU X I-KO secara eksklusif dijual pada pameran Indonesia in SG - New Horizon of Sustainable Indonesia di Ngee Ann City/Takashimaya Shopping Center, Orchard, Singapura, pada 17-21 April 2024 yang merupakan kolaborasi antara KBRI Singapura, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, BNI, Sarinah, KADIN, dan Jakarta Fashion Week.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo menyambut baik kolaborasi antara ISSHU dan I-KO tersebut.

"Kolaborasi antar brand milik anak-anak muda ini akan meramaikan pasar fashion di Singapura dan turut mendorong perdagangan antara kedua negara. ISSHU juga membuktikan bahwa anak-anak muda dapat saling bekerja sama untuk menghasilkan hal positif yang bahkan diakui di luar negeri," ujarnya dalam siaran pers, Senin (22/4/2024).

Founder ISSHU Rheza Paleva mengatakan Indonesia in SG merupakan kesempatan emas bagi ISSHU agar bisa menyapa dan mengobrol dengan para pemerhati fashion di Singapura.

