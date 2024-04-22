Ternyata Segini Harta Kekayaan Shin Tae-yong, Pelatih yang Loloskan Timnas Indonesia U-23 ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

JAKARTA - Harta Kekayaan Shin Tae-yong menarik untuk diketahui. Shin Tae-yong merupakan pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 usai menang lawan Timnas Yordania U-23 di matchday terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan skor 4-1.

Semenjak melatih Timnas Indonesia baik level U-23 hingga senior, Shin Tae-yong berhasil mencetak sejarah. Terbaru pelatih 53 tahun asal Korea Selatan ini mencetak sejarah bagi sepakbola Indonesia usai mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia efektif mulai 1 Januari 2020, setelah sebelumnya dikenalkan PSSI pada 28 Desember 2019. Kala itu, Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Simon McMenemy.

Hingga kini kontrak Shin Tae-yong akan berakhir pada 30 Juni 2024. Muncul kabar, dengan prestasi ini kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang hingga 2027.

Menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tentu mendapatkan gaji. Menurut berbagai sumber plus penjelasan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Shin Tae-yong menerima bayaran USD1 juta atau setara Rp15,3 miliar atau sekira Rp1,1 miliar per bulan. Tentu jika kontrak diperpanjang, bayaran Shin Tae-yong akan bertambah.