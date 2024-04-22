Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Segini Harta Kekayaan Shin Tae-yong, Pelatih yang Loloskan Timnas Indonesia U-23 ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |11:10 WIB
Ternyata Segini Harta Kekayaan Shin Tae-yong, Pelatih yang Loloskan Timnas Indonesia U-23 ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Ternyata Segini Harta Kekayaan Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Harta Kekayaan Shin Tae-yong menarik untuk diketahui. Shin Tae-yong merupakan pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 usai menang lawan Timnas Yordania U-23 di matchday terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan skor 4-1.

Semenjak melatih Timnas Indonesia baik level U-23 hingga senior, Shin Tae-yong berhasil mencetak sejarah. Terbaru pelatih 53 tahun asal Korea Selatan ini mencetak sejarah bagi sepakbola Indonesia usai mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

 BACA JUGA:

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia efektif mulai 1 Januari 2020, setelah sebelumnya dikenalkan PSSI pada 28 Desember 2019. Kala itu, Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Simon McMenemy.

Hingga kini kontrak Shin Tae-yong akan berakhir pada 30 Juni 2024. Muncul kabar, dengan prestasi ini kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang hingga 2027.

Menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tentu mendapatkan gaji. Menurut berbagai sumber plus penjelasan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Shin Tae-yong menerima bayaran USD1 juta atau setara Rp15,3 miliar atau sekira Rp1,1 miliar per bulan. Tentu jika kontrak diperpanjang, bayaran Shin Tae-yong akan bertambah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement