Segini Gaji Komang Teguh yang Sukses Cetak Gol ke Gawang Yordania

JAKARTA - Segini gaji Komang Teguh yang sukses cetak gol ke gawang Yordania. Adapun gol keempat Timnas Indonesia U-23 dicetak pada menit 86.

Alhasil, Timnas Indonesia U-23 dapat dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Untuk itu beberapa warganet penasaran mengenai gaji Komang Teguh.

Ternyata segini gaji Komang Teguh yang sukses cetak gol ke gawang yordania yakni berkisar miliaran. Pada situs Transfermarkt Indonesia, Komang Teguh yang bermain 12 kali di Liga 1 musim 2023/2024 itu memiliki gaji yang cukup tinggi. Yakni berkisar di angka Rp2,17 miliar.

Sementara itu, Komang Teguh Trisnanda merupakan pemain kelahiran Bangli, Bali, 28 April 2002. Dengan postur tubuh setinggi 176 cm, Komang memiliki posisi natural sebagai seorang gelandang.

Komang mulai menggeluti dunia sepakbola sejak berusia 9 tahun dengan mengenyam pendidikan sepakbola di SSB Bintang Bali Centre. Pada 2012, Komang pindah ke SSB Guntur dan berlanjut ke SSB Putra Tresna Denpasar hingga 2016.

Menginjak 2017, Komang terus mengembangkan kemampuannya dengan bergabung ke Diklat Ragunan. Berawal dari sini, Komang menjadi salah satu pemain muda Indonesia yang lolos untuk menjadi bagian Garuda Select yang menimba ilmu di luar negeri.