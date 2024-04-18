Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Pendeta di Indonesia per Bulan

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |21:30 WIB
Ternyata Segini Gaji Pendeta di Indonesia per Bulan
Gaji Pendeta di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji Pendeta di Indonesia per bulan. Sebagian orang pasti penasaran dengan gaji Pendeta di Indonesia.

Di Indonesia profesi Pendeta tetap memperoleh gaji setiap bulannya dari pihak gereja. Secara umum, penghasilan pendeta tergolong menjadi gaji tetap dan gaji tidak tetap. Tetapi, sistem dan metode pemberian gaji yang digunakan berbeda di setiap gereja tempat Pendeta bekerja.

Sistem gaji tetap atau full artinya Pendeta tidak memiliki pekerjaan sampingan selain bekerja menjadi Pendeta yang melayani jemaat.

Untuk sistem penggajian tidak tetap atau lainnya, Pendeta juga mendapatkan gaji atau penghasilan lainnya yang bersumber dari setiap pelayanan yang diberikan. Tentunya jumlah yang diperolehnya berbeda dengan penggolongan gaji sebelumnya.

Dikutip Okezone, Kamis (18/4/2024) gaji yang didapatkan Pendeta berstatus full setiap bulannya mulai dari Rp3 juta. Pendeta juga mendapatkan fasilitas lain seperti rumah pastori untuk tinggal setiap harinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement