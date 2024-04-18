Ternyata Segini Gaji Pendeta di Indonesia per Bulan

JAKARTA - Ternyata segini gaji Pendeta di Indonesia per bulan. Sebagian orang pasti penasaran dengan gaji Pendeta di Indonesia.

Di Indonesia profesi Pendeta tetap memperoleh gaji setiap bulannya dari pihak gereja. Secara umum, penghasilan pendeta tergolong menjadi gaji tetap dan gaji tidak tetap. Tetapi, sistem dan metode pemberian gaji yang digunakan berbeda di setiap gereja tempat Pendeta bekerja.

Sistem gaji tetap atau full artinya Pendeta tidak memiliki pekerjaan sampingan selain bekerja menjadi Pendeta yang melayani jemaat.

Untuk sistem penggajian tidak tetap atau lainnya, Pendeta juga mendapatkan gaji atau penghasilan lainnya yang bersumber dari setiap pelayanan yang diberikan. Tentunya jumlah yang diperolehnya berbeda dengan penggolongan gaji sebelumnya.

Dikutip Okezone, Kamis (18/4/2024) gaji yang didapatkan Pendeta berstatus full setiap bulannya mulai dari Rp3 juta. Pendeta juga mendapatkan fasilitas lain seperti rumah pastori untuk tinggal setiap harinya.