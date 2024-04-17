Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Nasrullo Kabirov? Wasit Kontroversial Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |15:45 WIB
Berapa Gaji Nasrullo Kabirov? Wasit Kontroversial Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23
Berapa Gaji Nasrullo Kabirov? Wasit Kontroversial Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Berapa gaji Nasrullo Kabirov? Nasrullo Kabirov menjadi wasit kontroversial di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 saat pertandingan perdana Grup A Piala Asia U-23 2024.

Wasit Nasrullo Kabirov asal Tajikistan ini menjadi sosok yang paling dibenci pencinta bola di Tanah Air usai pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23.

Banyak keputusan Nasrullo Kabirov yang merugikan Timnas Indonesia U-23. Mulai dari pemberian kartu kuning kedua Ivar Jenner yang akhirnya berujung kartu merah, hingga pemain Qatar U-23 yang lolos dari terkena kartu merah meski melakukan pelanggaran keras.

Gara-gara keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan tersebut, Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Qatar U-23.

Nasrullo Kabirov lahir pada 5 Mei 1985 di Tajikistan. Pria 38 tahun tersebut merupakan wasit FIFA asal Tajikistan.

Dilansir laman resmi AFC, Nasrullo Kabirov telah menjadi wasit FIFA sejak 2013 dan memimpin pertandingan kompetisi AFC sejak 2017.

Ternyata, Nasrullo Kabirov sering diganjar hukuman oleh negaranya sendiri, yakni Tajikistan. Dia memiliki masa lalu yang kelam lantaran kerap melakukan hal kontroversi hingga diganjar oleh negaranya sendiri.

Seperti pada 2015 lalu, Nasrullo Kabirov diketahui diskors oleh Federasi Sepakbola Tajikistan (FFT) karena keputusannya dalam pertandingan di Liga Tajikistan. Tepatnya pada 15 Mei 2015, berdasarkan laporan dari match commissioner, Nasrullo Kabirov diketahui gagal mengendalikan pemain, jalannya laga, hingga waktu pertandingan.

Melihat hal tersebut Komite Wasit FFT menyatakan Nasrullo Kabirov bersalah dan dihukum skorsing. Tak cukup sampai situ, dua tahun berselang, tepatnya pada 2017 Kabirov kembali dihukum oleh FFT.

Menurut FFT, Kabirov memberikan keputusan yang salah dan tidak memberikan hukuman tepat yang atas pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan FC Istiklol vs Regar-TadAZ Tursunzoda di Piala FFT. Alhasil Komite Wasit FFT membekukan Kabirov dari Maret hingga Mei 2017.

“Sebagai konsekuensinya, Komite Wasit FFT mencabut lisensi wasit FIFA Nasrullo Kabirov hingga 10 Mei 2017,” bunyi laporan dari pihak FFT.

Hal yang sama kembali terulang di laga FK Khujang vs FK Fatyzkand di Liga Tajikistan, di mana Kabirov banyak melakukan kesalahan keputusan. Kabirov yang memimpin laga tersebut akhirnya diganjar hukuman lagi.

Lalu berapa gaji Nasrullo Kabirov sebagai wasit?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165760/dwi_hartono-AIsG_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Dwi Hartono, Otak Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement