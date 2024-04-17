Berapa Gaji Nasrullo Kabirov? Wasit Kontroversial Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23

JAKARTA - Berapa gaji Nasrullo Kabirov? Nasrullo Kabirov menjadi wasit kontroversial di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 saat pertandingan perdana Grup A Piala Asia U-23 2024.

Wasit Nasrullo Kabirov asal Tajikistan ini menjadi sosok yang paling dibenci pencinta bola di Tanah Air usai pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23.

Banyak keputusan Nasrullo Kabirov yang merugikan Timnas Indonesia U-23. Mulai dari pemberian kartu kuning kedua Ivar Jenner yang akhirnya berujung kartu merah, hingga pemain Qatar U-23 yang lolos dari terkena kartu merah meski melakukan pelanggaran keras.

Gara-gara keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan tersebut, Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Qatar U-23.

Nasrullo Kabirov lahir pada 5 Mei 1985 di Tajikistan. Pria 38 tahun tersebut merupakan wasit FIFA asal Tajikistan.

Dilansir laman resmi AFC, Nasrullo Kabirov telah menjadi wasit FIFA sejak 2013 dan memimpin pertandingan kompetisi AFC sejak 2017.

Ternyata, Nasrullo Kabirov sering diganjar hukuman oleh negaranya sendiri, yakni Tajikistan. Dia memiliki masa lalu yang kelam lantaran kerap melakukan hal kontroversi hingga diganjar oleh negaranya sendiri.

Seperti pada 2015 lalu, Nasrullo Kabirov diketahui diskors oleh Federasi Sepakbola Tajikistan (FFT) karena keputusannya dalam pertandingan di Liga Tajikistan. Tepatnya pada 15 Mei 2015, berdasarkan laporan dari match commissioner, Nasrullo Kabirov diketahui gagal mengendalikan pemain, jalannya laga, hingga waktu pertandingan.

Melihat hal tersebut Komite Wasit FFT menyatakan Nasrullo Kabirov bersalah dan dihukum skorsing. Tak cukup sampai situ, dua tahun berselang, tepatnya pada 2017 Kabirov kembali dihukum oleh FFT.

Menurut FFT, Kabirov memberikan keputusan yang salah dan tidak memberikan hukuman tepat yang atas pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan FC Istiklol vs Regar-TadAZ Tursunzoda di Piala FFT. Alhasil Komite Wasit FFT membekukan Kabirov dari Maret hingga Mei 2017.

“Sebagai konsekuensinya, Komite Wasit FFT mencabut lisensi wasit FIFA Nasrullo Kabirov hingga 10 Mei 2017,” bunyi laporan dari pihak FFT.

Hal yang sama kembali terulang di laga FK Khujang vs FK Fatyzkand di Liga Tajikistan, di mana Kabirov banyak melakukan kesalahan keputusan. Kabirov yang memimpin laga tersebut akhirnya diganjar hukuman lagi.

Lalu berapa gaji Nasrullo Kabirov sebagai wasit?