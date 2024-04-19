Segini Harta Kekayaan Komang Teguh yang Bungkam Australia di Piala Asia

JAKARTA – Segini harta kekayaan Komang Teguh yang bungkam Australia di Piala Asia. Nama Komang Teguh memang tengah menjadi topik perbincangan yang hangat akhir-akhir ini.

Alih-alih disebabkan oleh hal kontroversial, Komang Teguh justru mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Komang Teguh menyelamatkan Timnas U-23 Indonesia dengan sundulan yang paripurna. Dengan sundulannya inilah Indonesia berhasil menang 1-0 melawan Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23.

Tenyata Komang Teguh dan Timnas U-23 memiliki harta yang fantastis. Dilansir dari berbagai sumber, pendapatan yang didapat oleh keseluruhan Timnas U-23 menyentuh angka Rp83 miliar. Jumlah ini tentunya merupakan jumlah yang fantastis.

Untuk Rp83 miliar ini merupakan pendapatan gabungan dari 27 pemain. Diantara para pemain, tentunya kisaran gaji yang didapat berbeda-beda sesuai dengan performa yang diberikan di lapangan.