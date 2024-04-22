Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Tips Bangun Bisnis Travel dengan MotionCredit, Dukung Ekonomi Negara di Sektor Pariwisata

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |15:01 WIB
4 Tips Bangun Bisnis Travel dengan MotionCredit, Dukung Ekonomi Negara di Sektor Pariwisata
4 Tips Bangun Bisnis Travel dengan MotionCredit (Foto: MotionCredit)
JAKARTA – Perkembangan industri pariwisata di Indonesia kini semakin pesat dan menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara yang utama. Hal ini didukung dengan keindahan alam Indonesia yang dapat memikat para turis untuk datang.

Apalagi dengan dukungan media sosial, destinasi wisata di Indonesia semakin dikenal, baik oleh turis lokal maupun mancanegara. Dengan perkembangan pariwisata ini, bisnis travel dapat menjadi salah satu opsi bagi Anda yang ingin memulai usaha.

Berikut ini terdapat 4 hal penting yang perlu Anda lakukan jika ingin membuka usaha travel agent, antara lain:

1. Urus Perizinan dan Tentukan Profil Bisnis

Sebelum memulai bisnis travel, tentunya Anda wajib mengurus segala perizinan yang diperlukan. Setelah itu, Anda juga perlu membuat profil bisnis yang unik dan fokus bisnis yang jelas, seperti cakupan bisnis, destinasi wisata, target market, dan lain-lain. Sebagai permulaan, mungkin Anda bisa membuka layanan wisata dengan cakupan dalam negeri, sebelum melebarkan sayap hingga ke luar negeri.

2. Susun Paket Wisata dan Strategi Promosi

Langkah selanjutnya, lakukan riset secara berkala untuk menyusun paket-paket wisata yang sedang populer serta layanan yang akan Anda sediakan, tentunya disesuaikan dengan target market Anda. Setelah itu, susunlah strategi promosi agar travel agent Anda bisa dikenal oleh masyarakat, misalnya dengan media sosial, Search Engine Optimization (SEO), dan sebagainya. Anda juga bisa menjalin kerja sama dengan para influencer untuk membuat konten yang menarik.

 

