Libas Jepang dan Korsel, Orang Terkaya Indonesia Lebih Tajir (Foto: Prajogo Pangestu/Bloomberg-Forbes)

JAKARTA - Membandingkan harta kekayaan orang terkaya Indonesia vs Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Ketiga negara tersebut memiliki orang terkaya yang masuk daftar orang terkaya dunia 2024 versi Forbes.

Harta kekayaan 3 miliarder dari Indonesia, Jepang dan Korea Selatan menarik untuk diketahui. Berikut ini sosok orang terkaya di Indonesia, Jepang dan Korsel serta membandingkan hartanya.

1. Orang Terkaya di Indonesia

Orang terkaya di Indonesia masih ditempati Prajogo Pangestu. Miliarder berusia 79 tahun ini memiliki harta kekayaan USD51,1 miliar atau setara Rp827,8 triliun (kurs Rp16.200 per USD). Sumber kekayaan Prajogo Pangestu berasal dari bisnis petrokimia, pertambangan hingga energi terbarukan.

Dalam peringkat dunia, Prajogo Pangestu menduduki peringkat 26 dalam daftar orang terkaya di dunia 2024 versi Forbes.

2. Orang Terkaya di Jepang

Orang terkaya di Jepang saat ini adalah Tadashi Yanai. Miliarder berusia 75 tahun ini memiliki memiliki harta kekayaan USD39,1 miliar atau setara Rp633,4 triliun. Sumber kekayaan Tadashi Yanai berasal dari bisnis ritel fashion Uniqlo.

Dalam peringkat dunia, Tadashi Yanai menduduki peringkat 32 dalam daftar orang terkaya di dunia 2024 versi Forbes.