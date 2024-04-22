Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Libas Korsel dan Jepang, Orang Terkaya Indonesia Lebih Tajir! Harta Kekayaannya Rp827,8 Triliun

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |15:10 WIB
Libas Korsel dan Jepang, Orang Terkaya Indonesia Lebih Tajir! Harta Kekayaannya Rp827,8 Triliun
Libas Jepang dan Korsel, Orang Terkaya Indonesia Lebih Tajir (Foto: Prajogo Pangestu/Bloomberg-Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Membandingkan harta kekayaan orang terkaya Indonesia vs Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Ketiga negara tersebut memiliki orang terkaya yang masuk daftar orang terkaya dunia 2024 versi Forbes.

Harta kekayaan 3 miliarder dari Indonesia, Jepang dan Korea Selatan menarik untuk diketahui. Berikut ini sosok orang terkaya di Indonesia, Jepang dan Korsel serta membandingkan hartanya.

1. Orang Terkaya di Indonesia

Orang terkaya di Indonesia masih ditempati Prajogo Pangestu. Miliarder berusia 79 tahun ini memiliki harta kekayaan USD51,1 miliar atau setara Rp827,8 triliun (kurs Rp16.200 per USD). Sumber kekayaan Prajogo Pangestu berasal dari bisnis petrokimia, pertambangan hingga energi terbarukan.

Dalam peringkat dunia, Prajogo Pangestu menduduki peringkat 26 dalam daftar orang terkaya di dunia 2024 versi Forbes.

2. Orang Terkaya di Jepang

Orang terkaya di Jepang saat ini adalah Tadashi Yanai. Miliarder berusia 75 tahun ini memiliki memiliki harta kekayaan USD39,1 miliar atau setara Rp633,4 triliun. Sumber kekayaan Tadashi Yanai berasal dari bisnis ritel fashion Uniqlo.

Dalam peringkat dunia, Tadashi Yanai menduduki peringkat 32 dalam daftar orang terkaya di dunia 2024 versi Forbes.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement