HOME FINANCE PROPERTY

Hotel Berbintang di IKN Beroperasi Agustus 2024, Investasi Rp150 Miliar

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |17:00 WIB
Hotel Berbintang di IKN Beroperasi Agustus 2024, Investasi Rp150 Miliar
Hotel di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hotel berbintang akan kembali beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan investasi Rp150 miliar.

Hotel bintang 3 pertama di IKN ini rencananya akan mulai beroperasi dan siap digunakan sebelum 17 Agustus 2024.

“Target kita selesai pembangunan dan bisa opening di bulan Agustus supaya kita bisa support kegiatan pemerintah dalam hal penyediaan hunian di 17 Agustus untuk upacara di sana,” ujar Co-Founder Qubika, Ferry Angkawidjaya melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Ferry menuturkan, pihaknya mampu menyediakan hotel dalam waktu yang singkat kurang dari 5 bulan. Hal tersebut dimungkinkan karena Qubika menggunakan konsep bangunan dengan bahan utama kontainer yang ditumpuk ke atas.

Hotel Qubika di IKN akan memiliki 206 kamar dengan 7 area meeting room dengan kapasitas 50 orang setiap ruangan. Selain itu juga memiliki area ballroom yang mampu menampung 500 hingga 600 orang.

