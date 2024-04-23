Sumber Daya Air Jadi Prioritas Pembangunan IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut sektor sumber daya air (SDA) dan infrastrukturnya menjadi prioritas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita pastikan betul-betul bahwa air menjadi prioritas," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga dikutip Antara, Selasa (23/4/2024).

Danis mengatakan bahwa Kementerian PUPR menyadari betapa pentingnya ketersediaan air untuk kehidupan di IKN.

"Konkretnya, bagaimana kita memperhatikan sistem drainase dan menyiapkan embung dan sebagainya, karena kita menyadari pentingnya ketersediaan air untuk kehidupan di IKN," katanya.

Menurut Danis, berkaitan dengan World Water Forum ke-10 di Bali pada Mei, bahwa air merupakan sumber kehidupan, dalam arti tidak ada kehidupan tanpa air.