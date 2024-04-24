Naik 41%, Rukun Raharja (RAJA) Raup Laba Rp129,6 Miliar di Kuartal I-2024

JAKARTA – PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba sebesar USD8 juta atau setara Rp129,6 miliar (kurs Rp16.200) pada kuartal I-2024. Laba RAJA naik sebesar 41% dibandingkan laba kuartal I-2023 yang sebesar USD 5,7 juta.

Melansir laporan keuangan perseroan, Rabu (24/4/2024), pendapatan bersih juga meningkat sebesar 67% menjadi USD61,6 juta dari USD37 juta di periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi mengatakan, faktor utama peningkatan keuangan perseroan meliputi kontribusi signifikan dari proyek yang telah diselesaikan pada tahun 2023. Khususnya, bisnis upstream melalui Investasi Perseroan di Blok Jabung berkontribusi sekitar 20% dari total pendapatan.

Selain itu, infrastruktur baru yang dibangun di Kabupaten Siak dan Grobogan membuka sumber pendapatan baru dalam segmen bisnis perdagangan gas, sehingga kontribusi dari segmen ini mencapai 15% dari total pendapatan. Peningkatan juga terjadi pada segmen bisnis lain, yang secara keseluruhan memberikan dampak positif bagi keuangan Perseroan.