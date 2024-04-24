Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Temui Bos Qatar Airways dan QNB

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |09:41 WIB
Erick Thohir Temui Bos Qatar Airways dan QNB
Erick Thohir bertemu beberapa investor di Qatar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menemui beberapa investor di Qatar. Hal ini sejalan dengan rencana kerja sama investasi antara BUMN dengan investor asal Timur Tengah.

Beberapa investor yang ditemui Erick antara lain perusahaan raksasa di sektor telekomunikasi, Ooredoo Qatar. Lalu, Qatar Airways, sebuah maskapai penerbangan milik pemerintah negara setempat, hingga Qatar National Bank (QNB).

Dalam kunjungan kerjanya, Erick bertemu dengan perwakilan Ooredoo Qatar, Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama, Regional CEO Ooredoo dan Aziz Aluthman Fakhroo, Managing Director Ooredoo.

Kemudian, di hari berikutnya dia juga menyambangi Duncan Naysmith dan Thierry Antinori yang merupakan CFO dan CCO dari Qatar Airways. Setelah itu, bertemu Abdulla Mubarak Al Khalifa, CEO QNB.

“Hari ini saya melakukan roadshow di Qatar dengan bertemu beberapa pimpinan perusahaan internasional yang dimiliki negara,” ucap Erick melalui akun Instagram, dikutip Rabu (24/4/2024).

“Saya bertemu dengan Mr. Duncan Naysmith dan Mr. Thierry Antinori yang merupakan CFO dan CCO dari Qatar Airways. Setelah itu, saya bertemu dengan Mr. Abdulla Mubarak Al Khalifa yang merupakan Group CEO QNB (Qatar National Bank),” paparnya.

1 2
