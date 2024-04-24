Modal KUR BRI, Rolupat Agresif Jualan Batik Online di Momen Lebaran

JAKARTA - Lebaran 2024 menjadi momen puncak penjualan bagi pedagang. Tidak terkecuali Butik Batik Rolupat, milik pengusaha, Henny Christiningsih.

Henny adalah pengusaha batik yang sukses menghantarkan puluhan pelaku UMKM go internasional. Di bawah binaan Henny, pelaku UMKM batik berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, berhasil memenuhi memasok produk batik berstandar ekspor.

Tidak hanya ekspor, pasar lokal pun menjadi segmen penjualan. Hal itu tercermin dari momen Idul Fitri 1445 Hijriyah ini.

Selain aktif mengikuti sejumlah pameran, Henny juga mendorong Rolupat untuk fokus penjualan di platform digital.

Platform yang disasar terbagi menjadi dua. Pertama platform e-commerce, seperti Shoppe dan Tokopedia. Kedua, media sosial, seperti Instagram dan TikTok. "Kami mengadakan live shooping," ujarnya.

Perduli Kebudayaan Bangsa

Peran aktif Henny 'menggendong' pelaku UMKM di pelosok Jawa bukan tanpa alasan. Dia sangat ingin melestarikan kebudayaan Indonesia. "Saya sangat perduli dengan kebudayaan khusususnya batik," ujar dia kepada Okezone.com.

Sebenarnya batik bukan hal baru buat Henny. Dia besar dari keluarga pembatik di Solo, Jawa Tengah. Hatinya sangat tergerak melihat pelaku UMKM di daerah yang penjualannya kurang berkembang, padahal memiliki potensi yang sangat besar.

Misi mulia itu dia mulai dari tahun dibangunnya Butik Batik Rolupat pada 2018. Baru berdiri, usahanya dihadang Covid-19.

Dia tidak berhenti di situ. Henny justru mengkreasikan batik menjadi masker, juga aksesoris lain seperti tatakan gelas dan tempat tisu.

Lalu dia bangkit menembus pasar global, di Australia, Hong Kong, China dan Eropa. "Orang bule sangat suka dengan batik. Batik dipadu celana jeans jadi tampil kasual," ujarnya.

Henny merupakan nasabah Bank BRI Rawamangun, Jakarta Timur, yang sempat menggunakan fasilitas KUR BRI dan kemudian menjadi nasabah prioritas.