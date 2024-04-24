BRI RO Jakarta 1 Gencarkan Sosialisasi BRImo di Acara CFD, Libatkan Para Pimpinan Cabang

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menggencarkan sosialisasi super apps digital banking BRImo ke masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi target BRI Regional Office (RO) Jakarta 1 adalah Car Free Day (CFD).

Belum lama ini, BRI RO Jakarta 1 menggelar acara “MemBRImo-kan CFD”. Acaranya beragam, mulai dari funwalk, lari dan sepeda santai yang diikuti oleh warga Jakarta sekitarnya. Titik start-nya dari Kantor Pusat Bank BRI hingga finish di FX Sudirman.

Masyarakat pun sangat antusias ketika pihak BRI mensosialisasikan BRImo. Termasuk memberikan promo menarik beli minuman dengan BRImo, plus makan bakso dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bakso Terasa milik Supari.

“Tujuan BRI RO Jakarta 1 berpartisipasi di beberapa CFD untuk mem-BRImo-kan masyarakat. Kami berpartisipasi rutin di CFD, dua minggu sekali. Sebetulnya tidak hanya di sini saja, kita ada beberapa lokasi Car Free Day. Setahu saya ada di BSD, Summarecon Bekasi juga,” kata BRI Regional CEO Jakarta 1 Yodi Herzaman ditemui Okezone.com di lokasi CFD, FX Sudirman, Jakarta, Minggu 21 April 2024.



BRI Regional CEO Jakarta 1 Yodi Herzaman. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Selama di CFD, kata Yodi, masyarakat juga perlu diedukasi ketika mengalami keluhan-keluhan soal perbankan.

“Jadi, tidak perlu datang ke kantor kita. Mereka bisa sambil lari, bisa mendapatkan layanan ke BRI,” katanya.

Menurut Yodi, jumlah keluhan dari masyarakat tidak banyak. Paling banyak biasanya ganti PIN.

“Di BRImo itu sudah lengkap ya. Jadi, kita ke arah edukasi masyarakat dan brand awareness bahwa BRI punya aplikasi super apps namanya BRImo,” ucapnya.

Adakah target khusus mengejar jumlah nasabah baru yang ikut CFD?

“Target nasabah sih tidak ditarget, sebanyak-banyaknya kalau jumlah nasabah. Jadi, buka rekening sebanyak-banyaknya dan bertransaksi sesering-seringnya,” kata dia.

Terkait kelebihan BRImo dibanding lainnya, Yodi mengatakan, salah satunya tidak hanya untuk aplikasi tabungan simpanan, tapi bisa mengintergasikan sarana investasi.

“BRI sekarang sudah menjadi Holding Ultra Mikro bersama Pegadaian dan PNM. Sehingga itu sudah bisa kita integrasikan di BRImo. Yang baru kita launching, pembayaran pajak daerah. Berupa pajak hiburan, restoran, dan perdagangan. Itu bisa juga dilakukan melalui BRImo,” katanya.

Yodi mengatakan, fitur-fitur BRImo terus diupdate supaya masyarakat bisa mendapatkan one stop solution. Mulai dari menabung, berinvestasi, sampai perencanaan keuangan untuk pensiun sudah ada di BRImo.

“Kalau di BRImo, kita bisa investasi. Investasi emas, itu layanan Pegadaian. Ini sudah diintegrasikan di BRImo,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, banyak Pimpinan Cabang BRI di RO Jakarta 1 yang ikut berpartisipasi. Mereka mengikuti seluruh rangkaian acara dan berbaur dengan masyarakat. Bahkan, ikut terlibat menjelaskan soal BRImo.

Rahardian Umar Dani, Pimpinan Cabang BRI KC Jakarta Rawamangun. (Foto: Tuty Ocktaviany)

“Intinya, kita ingin BRI selalu ada di hati masyarakat. Mereka jadi tahu dan terbiasa. Jadi happy dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi,” tutur Rahardian Umar Dani, Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Jakarta Rawamangun kepada Okezone.com di FX Sudirman, Jakarta.

Menurutnya, semua yang dibutuhkan ada di BRImo sehingga membantu masyarakat dalam menjalankan transaksi perbankan.

“Acara di CFD ini lebih kepada sosialisasi BRImo,” ucapnya.