HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Tol hingga Bandara IKN Dipercepat Sebelum 17 Agustus

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |21:28 WIB
Proyek Tol hingga Bandara IKN Dipercepat Sebelum 17 Agustus
Proyek Ibu Kota Nusantara. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi kontrak senilai Rp11,23 triliun hingga Maret 2023. Proyek tersebut didapat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP, Yul Ari Pramuraharjo menyampaikan, saat ini masih banyak proyek perseroan di IKN yang sedang dalam proses konstruksi.

Adapun, sejumlah proyek ditargetkan rampung pada Agustus 2024 mendatang antara lain, Bandara VVIP IKN, Tol 3B, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Jalan Akses Masjid IKN dan Tol 6C.

“Semuanya harus kami selesaikan sebelum 17 Agustus,” kata Yul Ari dalam konferensi pers di Plaza PP Jakarta pada Rabu (24/4/2024).

Selain itu, proyek perseroan di IKN yang sedang dalam proses pembangunan yakni Istana Presiden, Rusun ASN, Komplek Perkantoran BI dan Gedung Wing 2 Kementerian PUPR. Yul Ari menyebut, progres pembangunan proyek tersebut bervariasi dari 20% hingga 80%.

“Untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1 dan 2 sudah selesai,” imbuh Yul Ari.

Sementara itu, PTPP mengantongi perolehan kontrak baru per Januari 2024 sebesar Rp3,5 triliun. Realisasi ini meningkat sebesar 99,96% dibandingkan dengan realisasi per bulan Januari tahun 2022 lalu.

