Uang Kertas Rp100 Pinisi Cetakan 1992 Dijual Laku Berapa?

JAKARTA - Uang kuno atau uang yang masa edarnya sudah tidak berlaku lagi menjadi incaran para kolektor. Salah satu uang kuno Indonesia adalah uang kertas Rp100 pinisi cetakan 1992.

Uang kertas Rp100 Pinisi cetakan 1992 ini sendiri memiliki warna dominan merah, bergambar depan kapal pinisi dan gambar belakang Gunung Anak Krakatau dengan tanda air Ki Hajar Dewantara.

Dikutip dari catatan Okezone, Selasa (2/4/2024), pada tahun 2006, Bank Indonesia (BI) telah melakukan pencabutan dan penarikan edaran uang kertas Rp100 pinisi. Penarikan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mengembangkan teknologi pengamanan uang.

Selain karena memiliki daya tarik dari uang kuno, uang kertas Rp100 pinisi cetakan 1992 ini menjadi uang kuno yang diincar para kolektor karena memiliki harga yang masih cukup terjangkau dan terbilang murah.