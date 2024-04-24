Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Harga Uang Koin 25 Rupiah Tahun 1996? Ternyata Mencapai Rp150 Juta

Berapa Harga Uang Koin 25 Rupiah Tahun 1996? Ternyata Mencapai Rp150 Juta
Ilustrasi harga uang koin 25 rupiah ( Foto: Instagram)
JAKARTA - Berapa harga uang koin 25 Rupiah tahun 1996? Hal ini dikarenakan sangat diburu oleh kolektor sehingga harganya sangat mahal.

Apalagi koin kuno adalah mata uang berbentuk koin yang telah diterbitkan lama, bahkan bisa ratusan silam. Tak jarang kolektor pun sampai rela membayar untuk satu keping uang kuno dihargai sampai ratusan juta.

Lantas berapa harga uang koin 25 Rupiah tahun 1996? Dalam platform belanja online bisa mencapai Rp20 juta untuk satu koin saja. Lalu juga ada yang dijual Rp5 juta. Bahkan dalam situs belanja Priceza ada yang menjual uang koin 25 perak sebesar Rp150 juta.

Namun ada juga yang menjual murah yakni Rp300 perak hingga Rp500 perak.

Sebagai informasi, harga tersebut bergantung pada kualitas yang dimiliki dan kondisi apakah layak untuk dikoleksi.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menarik dari peredaran uang logam pecahan Rp 25 dan menyatakan uang pecahan tersebut tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah sejak tahun 2010.

