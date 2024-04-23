Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Harga Uang Koin 50 Rupiah Cendrawasih?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:23 WIB
Berapa Harga Uang Koin 50 Rupiah Cendrawasih?
Ilustrasi segini uang koin 50 rupiah ( Foto : Freepik)
JAKARTA - Mengulik berapa harga uang koin 50 Rupiah Cendrawasih? Pasalnya Uang kuno adalah uang yang paling dicari kolektor di Indonesia.

Koin kuno adalah mata uang berbentuk koin yang telah diterbitkan lama, bahkan bisa ratusan silam. Tak jarang kolektor pun sampai rela membayar untuk satu keping uang kuno dihargai sampai ratusan juta.

Lantas berapa harga uang koin 50 Rupiah Cendrawasih?Salah satu toko di situs jual beli online blibli, BELILAH, menjual uang koin tersebut dengan harga yang tinggi. Harga satu keping koin Rp50 gambar burung cendrawasih yakni senilai Rp3.675.000.Toko tersebut juga menyebutkan bahwa koin tersebut merupakan koin asli Bank Indonesia dan tanpa proses pencucian.

Bukan hanya itu, di berbagai marketplace diketahui bahwa uang koin tersebut memiliki harga mulai dari Rp100 ribu/kepingnya. Sedangkan untuk yang termahal di laman pembelian online ada yang mencapai Rp110 juta untuk per koin.

Sementara itu, koin Rp50 merupakan terbitan tahun 1971 dengan desain depan gambar burung cendrawasih dan gambar belakangnya bertuliskan angka 50.

