HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Penghasil Uang di Iphone

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |21:05 WIB
10 Aplikasi Penghasil Uang di Iphone
10 Aplikasi Penghasil Uang Uang di iPhone. (Foto: Okezone.com/Future)
A
A
A

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang di iphone terbaik. Aplikasi penghasil uang di iPhone ini akan bermanfaat di era modern ini.

Tidak hanya sistem pembayaran saja yang dialihkan dalam bentuk digital tetapi sistem penghasil uang berkembang pula dalam bentuk digital.

Dengan kemajuan teknologi yang pesat, semakin besar nilai transaksi maka semakin tinggi risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat harus tetap waspada dalam menggunakan sebuah aplikasi untuk menghasilkan uang yang dapat dilakukan melalui gadget.

10 aplikasi penghasil uang di iphone dapat digunakan bagi pengguna perangkat iPhone. Begitu banyak peluang untuk mengoptimalkan aplikasi penghasil uang. Keberadaan aplikasi penghasil uang pun juga memberi kemudahan bagi pengguna untuk menambah pendapatan sehari-hari.

Melalui pencarian okezone berikut 10 aplikasi penghasil uang di iphone, Senin, (22/4/2024).

1. Money App

Pengguna diminta untuk menjalankan beberapa misi seperti menonton video ads, paid survey online dan melakukan trial beberapa aplikasi secara gratis dan memberikan pendapat.

2. Cash App

Proses penggunaan aplikasi ini terbilang mudah, Anda akan mendapatkan poin dengan menyelesaikan beberapa misi dari Cash App.

Tugas lainnya, Anda perlu menyelesaikan beberapa survei dan berkomentar ke sesama pengguna Cash App. Menonton iklan juga akan menambah kumpulan poin yang dapat ditukar ke saldo e-wallet.

3. Lineage 2 Revolution

Di aplikasi ini pengguna dapat menghasilkan uang dengan cara melakukan transaksi jual beli items yang ada di game. Keuntungan akan semakin besar apabila pengguna menukarkan items yang langka karena berpotensi menghasilkan harga jual yang tinggi.

4. SwagBucks

Situs web resmi yang diminta meminta pengguna untuk mengisi survei, memainkan beberapa rekomendasi game, mengundang teman melalui link, melakukan pencarian di web melalui search engine di SB, mengunduh aplikasi yang disediakan melalui SB dan berbelanja online melalui beberapa toko yang melakukan kerja sama dengan SB.

5. TikTok

Tidak hanya membuat short video, TikTok juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan dengan berbagai cara. Pengguna dapat menentukan cara yang terbaik untuk menghasilkan uang, baik dengan cara menjadi influencer (mempromosikan suatu barang), mendaftar menjadi TikTok Affiliate (mempromosikan suatu barang dan mendapatkan komisi) dengan cara mencantumkan link produk dari toko resmi melalui keranjang kuning di video yang diunggah, Live Gifting dengan cara menarik donasi gift yang diberikan dari viewers kepada pengguna pada saat live dalam bentuk stiker dan masih banyak lagi.

