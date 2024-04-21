Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Terbaik Penghasil Uang di iPhone

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |13:38 WIB
7 Aplikasi Terbaik Penghasil Uang di iPhone
7 Aplikasi penghasil uang di iPhone (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – 7 Aplikasi terbaik penghasil uang di iPhone ini akan bermanfaat di era modern ini. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, semakin besar nilai transaksi maka semakin tinggi risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat.

Tidak hanya sistem pembayaran saja yang dialihkan dalam bentuk digital tetapi sistem penghasil uang berkembang pula dalam bentuk digital. Untuk menghasilkan uang dapat dilakukan melalui gadget.

Aplikasi penghasil uang merupakan perangkat yang diciptakan agar mempermudah bagi pengguna untuk menghasilkan pendapatan dengan cara yang beragam. Aplikasi penghasil uang dapat digunakan bagi pengguna perangkat iPhone. Begitu banyak peluang untuk mengoptimalkan aplikasi penghasil uang. Keberadaan aplikasi penghasil uang pun juga memberi kemudahan bagi pengguna untuk menambah pendapatan sehari-hari.

Sistem penghasil uang ini dilakukan dengan berbagai cara dan dapat ditukar dalam bentuk voucher dan uang. Pengoperasian aplikasi penghasil uang membutuhkan akses internet untuk mengoptimalkan pendapatan. Namun, pengguna harus tetap memahami risiko dan berhati-hati.

Berikut rekomendasi 7 aplikasi penghasil uang terbaik di iPhone, Minggu (21/4/2024).

1. Money App

Pengguna diminta untuk menjalankan beberapa misi seperti menonton video ads, paid survei online dan melakukan trial beberapa aplikasi secara gratis dan memberikan pendapat.

2. SwagBucks

Situs web resmi yang diminta meminta pengguna untuk mengisi survei, memainkan beberapa rekomendasi game, mengundang teman melalui link, melakukan pencarian di web melalui search engine di SB, mengunduh aplikasi yang disediakan melalui SB dan berbelanja online melalui beberapa toko yang melakukan kerja sama dengan SB.

