Pertamina Catat Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Mudik Lebaran 2024

Jakarta – Tidak hanya melancarkan arus mudik dan balik di jalur darat, Pertamina Patra Niaga juga memastikan kelancaran perjalanan bagi pengguna pesawat udara. Di Tahun 2024 sendiri, tercatat 7.4 juta masyarakat menggunakan pesawat dan tercatat 55 ribu lebih pergerakan pesawat tercatat di periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya mengatakan, peningkatan konsumsi Avtur sempat melonjak selama puncak arus mudik Lebaran yang terjadi pada 5-7 April dan puncak arus balik Lebaran pada 15 April.

“Selama periode Satgas RAFI dibandingkan normal untuk Avtur naik sekitar 10,7 persen. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal yang kami hitung, namun semuanya dapat kami penuhi,” tutur Maya.

Pertamina Patra Niaga mencatat, puncak kenaikan Avtur terjadi pada 6 April (H-4) sebesar 31 persen dibandingkan hari normal. Sedangkan pada arus balik, puncak konsumsi terjadi di tanggal 15 April (H+5) yaitu 18 persen dibandingkan konsumsi normal.

“Guna memastikan peningkatan permintaan tersebut, sepanjang libur lebaran lalu, Pertamina Patra Niaga terus menjaga stok Avtur di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) selalu dalam kondisi aman. Selain itu, tim kami juga standby 24 jam untuk berkoordinasi dengan maskapai dan otorita bandara untuk antisipasi layanan serta tambahan jadwal penerbangan,” ucapnya.