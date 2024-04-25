Rekomendasi Saham Riset MNC Sekuritas

JAKARTA – Rekomendasi saham riset MNC Sekuritas pada perdagangan hari ini, Kamis (25/4/2024). MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,9% ke 7.174 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas memperkirakan, selama IHSG masih mampu berada di atas 7.026 sebagai support terdekatnya, maka posisi IHSG diperkirakan sedang berada di awal wave B dari wave (2).

"Hal tersebut berarti IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji rentang area 7.189 hingga 7.290," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.022, 6.958 dan resistance 7.152, 7.238.

BACA JUGA: Ada Peluang IHSG Menguat Terbatas Hari Ini

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.735-1.785

Target Price: 1.900, 1.945

Stoploss: below 1.655