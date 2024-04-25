Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ada Peluang IHSG Menguat Terbatas Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |07:02 WIB
Ada Peluang IHSG Menguat Terbatas Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)
JAKARTA – Ada peluang bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat terbatas pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.002 - 7.189.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, perkembangan pola gerak IHSG terlihat sedang berusaha keluar dari rentang konsolidasi wajarnya setelah berada dalam tekanan pada beberapa waktu sebelumnya.

"Di sisi lain kenaikan yang terjadi belum terlihat akan bergerak secara signifikan mengingat masih minimnya sentimen, sedangkan masa masa pembagian dividen dari emiten masih menjadi penopang pergerakan IHSG hingga saat ini,” tulis William dalam risetnya, Kamis (25/4/2024).

