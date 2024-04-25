Berapa Harga Uang Koin Rp10 Tahun 1979?

JAKARTA – Berapa harga uang koin 10 Rupiah tahun 1979? Sebagian kolektor uang kuno pasti menanyakan hal yang sama.

Uang kuno kini telah bertebaran di berbagai marketplace, salah satunya adalah uang koin 10 Rupiah tahun 1979 ini. Selain untuk dikoleksi, uang koin 10 Rupiah tahun 1979 juga dapat ditemukan di seserahan para calon pengantin. Harganya pun beragam mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu.

Berikut adalah harga uang koin 10 Rupiah tahun 1979 hasil penelusuran tim Okezone, Kamis (25/4/2024):

1. Shopee

Harga uang koin 10 Rupiah tahun 1979 di e-commerce ini cukup bervariasi. Mulai dari harga Rp2.500 per kepingnya hingga di atas Rp250.000 untuk satu roll. Para kolektor bisa menyesuaikan harga sesuai dengan kebutuhan