INA Digital Bakal Meluncur Mei 2024

JAKARTA - Pemerintah segera meluncurkan GovTech Indonesia atau platform digital nasional (INA Digital) pada Mei 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Perum Peruri, Dwina Septiani Wijaya.

Meski GovTech dijadwalkan diluncurkan bulan depan, Dwina menyebut penyelesaian produk di sembilan kementerian dan lembaga (K/L) baru akan rampung di September tahun ini.

“Launching-nya INA Digital mudah-mudahan nanti segera, undangan aspirasinya di bulan depan (Mei 2024) untuk launching-nya, tetapi target dari ada penyelesaian produk tiap sembilan K/L itu yang di September,” ujar Dwina saat konferensi pers, Kamis (25/4/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dari beleid itu, Kepala Negara menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang diintegrasikan melalui platform digital nasional atau INA Digital.

Adapun, INA Digital akan dikelola Perum Peruri. Setelah pemerintah melakukan restrukturisasi dan transformasi Peruri menjadi tim pengelola digital pemerintah.

“Kementerian PANRB sebagai Ketua Tim, tetapi Kementerian lain juga terlibat, seperti Kementerian Keuangan, dan Peruri sebagai implementing agency-nya,” papar dia.

“Jadi yang menyampaikan atau yang diberikan tanggung jawab untuk inisiatif dan koordinasi dari PANRB. tapi kemudian sebagai pelaksana agency atau institusi yang melaksanakan ini semua memang di peruri penunjukannya,” lanjutnya.