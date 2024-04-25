Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tol Semarang-Demak Bakal Dijual Rp400 Miliar ke China

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |10:10 WIB
Tol Semarang-Demak Bakal Dijual Rp400 Miliar ke China
Tol Semarang-Demak Bakal Dijual Rp400 Miliar ke China (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk bakal melepas kepemilikan saham di ruas Tol Semarang-Demak. PTPP membidik investor dalam dan luar negeri dalam aksi divestasi saham ruas Tol Semarang-Demak

Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto mengatakan, pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan beberapa investor strategis. PTPP bakal menawarkan kepemilikan sahamnya kepada Indonesia Investment Authority (INA), setelah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) batal mengakuisisi saham pada ruas tersebut.

Saat ini proses uji tuntas atau due diligence dengan INA masih dilakukan. Untuk investor asing, PTPP melirik beberapa investor asal China.

"Kemarin SMI sudah (masuk) tapi mundur, ini ada beberapa investor dari China. Kemudian INA juga lagi menjajaki, due diligence semuanya," ucap Agus saat konferensi pers, Jakarta Rabu (24/4/2024).

Kendati masih dalam proses, Agus mengaku bahwa investor belum menaruh minat tinggi untuk mengambil alih saham perusahaan di Tol Semarang-Demak. Pasalnya, seksi 1 di ruas di tol masih terkendala pembebasan lahan.

Menurutnya, Tol Semarang-Demak akan punya nilai jual lebih besar, bila tidak ada kendala apapun dalam proses konstruksinya.

"Mereka maunya brownfield, tapi sebenarnya konstruksi atas tanah untuk 82%, itu sudah bisa. Cuma di situ ada namanya reservoir untuk mengatasi banjir di Semarang, itu yang belum bebas (lahannya)," paparnya.

Halaman: 1 2
1 2
