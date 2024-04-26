Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Iuran Pariwisata Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Makin Mahal, Ini Hitung-hitungannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |08:58 WIB
Iuran Pariwisata Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Makin Mahal, Ini Hitung-hitungannya
Iuran pariwisata bikin tiket pesawat mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wacana pengenaan iuran pariwisata akan membuat harga tiket pesawat lebih mahal. Hal itu dikarenakan iuran pariwisata akan dibebankan ke masyarakat untuk setiap pembelian tiket pesawat.

Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan, kebijakan itu justru kontraproduktif ditengah cita-cita Pemerintah memperluas konektivitas transportasi udara. Sebab, jumlah pelanggan terancam menurun dampak dari meningkatnya biaya transportasi.

"Dengan demikian pengenaan iuran pariwisata pada tiket pesawat akan menjadi kontraproduktif, karena dapat menyebabkan harga tiket naik, jumlah penumpang turun dan kondisi bisnis maskapai penerbangan juga turun," ujar Denon dalam keterangan resminya, Jumat (26/4/2024).

Belum lagi menurutnya, penumpang pesawat terdiri dari berbagai macam keperluan, di antaranya untuk keperluan bisnis, acara keluarga atau pribadi, keperluan dinas, keperluan pendidikan, keperluan liburan atau berwisata dan lainnya.

"Jadi pariwisata dan wisatawan hanya salah satu dari berbagai jenis penumpang pesawat," sambungnya.

Sehingga menurut Denon, tidak seharusnya iuran pariwisata yang sedang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ditambahkan dalam komponen harga tiket pesawat, karena akan menjadi beban tambahan bagi penumpang dan maskapai penerbangan.

Halaman:
1 2
