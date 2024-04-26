Iuran Pariwisata Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Makin Mahal, Ini Hitung-hitungannya

JAKARTA - Wacana pengenaan iuran pariwisata akan membuat harga tiket pesawat lebih mahal. Hal itu dikarenakan iuran pariwisata akan dibebankan ke masyarakat untuk setiap pembelian tiket pesawat.

Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan, kebijakan itu justru kontraproduktif ditengah cita-cita Pemerintah memperluas konektivitas transportasi udara. Sebab, jumlah pelanggan terancam menurun dampak dari meningkatnya biaya transportasi.

BACA JUGA: Anak Buah Luhut Buka Suara soal Pungutan Iuran Pariwisata dari Tiket Pesawat

"Dengan demikian pengenaan iuran pariwisata pada tiket pesawat akan menjadi kontraproduktif, karena dapat menyebabkan harga tiket naik, jumlah penumpang turun dan kondisi bisnis maskapai penerbangan juga turun," ujar Denon dalam keterangan resminya, Jumat (26/4/2024).

Belum lagi menurutnya, penumpang pesawat terdiri dari berbagai macam keperluan, di antaranya untuk keperluan bisnis, acara keluarga atau pribadi, keperluan dinas, keperluan pendidikan, keperluan liburan atau berwisata dan lainnya.

BACA JUGA: Menparekraf Sandiaga Angkat Bicara soal Iuran Pariwisata dari Tiket Pesawat

"Jadi pariwisata dan wisatawan hanya salah satu dari berbagai jenis penumpang pesawat," sambungnya.

Sehingga menurut Denon, tidak seharusnya iuran pariwisata yang sedang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ditambahkan dalam komponen harga tiket pesawat, karena akan menjadi beban tambahan bagi penumpang dan maskapai penerbangan.