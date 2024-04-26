Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Pinjol Ilegal 2024 yang Tidak Terdaftar OJK

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |22:11 WIB
Daftar Pinjol Ilegal 2024 yang Tidak Terdaftar OJK
Daftar Pinjol Ilegal 2024 yang Tidak Terdaftar OJK. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Daftar pinjol ilegal 2024 yang tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus diwaspadai. Pasalnya saat ini sedang marak peningkatan jumlah pinjaman online yang digunakan masyarakat.

Walaupun pinjol menyediakan syarat yang mudah untuk digunakan, masyarakat tetap perlu waspada untuk memilah pinjol yang legal dan terdaftar OJK. Keberadaan pinjol ilegal yang tidak memiliki izin resmi OJK tentu akan mengancam keuangan penggunanya serta data perlindungan konsumen.

Pinjol yang tidak berlegalitas OJK biasanya tidak memiliki regulasi yang memadai sehingga penggunanya rentan terkena penyalahgunaan data pribadi. Terkadang pinjol ilegal juga cenderung memberikan pinjaman dengan biaya dan bunga yang tidak wajar sehingga menyalahi peraturan OJK.

OJK bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal telah memberikan daftar pinjol terupdate yang dirilis pada 18 April 2024. Berikut 50 daftar pinjol ilegal 2024 yang tidak memiliki izin resmi OJK:

1. KTA Kilat - Pinjam Duit jadi lebih Cepat

2. Dinaran Rupiah Anda Bernilai

3. Dompet Beruntung Pinjaman Hint

4. Uang Kilat

5. Kredit Cepat

6. Optima Pinjol Cair Hints

7. Peminjaman Dana- kredit pinjaman dana tunai online

8. Dana Anda

9. DANA RAKYAT

10. RajaUang - Pinjaman online cepat & terpercaya

11. Dana Tunai - Pinjam Online Mudah Dan Cepat

12. Danamu Uang Kilat Cair Tips

13. Pinjol Ke Dana: Cair Tanpa ktp

14. Pinjol OJK Cepat Cair Advice

15. Cara Pinjam Rupiah Cepat Cair

16. Go Uang

17. Bantuan pinjaman

18. Pinjaman Tunai - Aman, Cepat dan Terpercaya

19. Pinjaman Kita – Pinjaman Uang, Aman dan Terpercaya

20. PAS DANA – Cair Kapan Saja, Pas Kamu Butuh

21. Uang Mudah

22. SakuKami : Pinjaman Tips

23. WallHub mendapatkan uang

24. Pinjaman Koi - Aman Terpercaya

25. Dana Kilat

Halaman:
1 2
