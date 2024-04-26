JAKARTA - Daftar pinjol ilegal 2024 yang tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus diwaspadai. Pasalnya saat ini sedang marak peningkatan jumlah pinjaman online yang digunakan masyarakat.
Walaupun pinjol menyediakan syarat yang mudah untuk digunakan, masyarakat tetap perlu waspada untuk memilah pinjol yang legal dan terdaftar OJK. Keberadaan pinjol ilegal yang tidak memiliki izin resmi OJK tentu akan mengancam keuangan penggunanya serta data perlindungan konsumen.
Pinjol yang tidak berlegalitas OJK biasanya tidak memiliki regulasi yang memadai sehingga penggunanya rentan terkena penyalahgunaan data pribadi. Terkadang pinjol ilegal juga cenderung memberikan pinjaman dengan biaya dan bunga yang tidak wajar sehingga menyalahi peraturan OJK.
OJK bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal telah memberikan daftar pinjol terupdate yang dirilis pada 18 April 2024. Berikut 50 daftar pinjol ilegal 2024 yang tidak memiliki izin resmi OJK:
1. KTA Kilat - Pinjam Duit jadi lebih Cepat
2. Dinaran Rupiah Anda Bernilai
3. Dompet Beruntung Pinjaman Hint
4. Uang Kilat
5. Kredit Cepat
6. Optima Pinjol Cair Hints
7. Peminjaman Dana- kredit pinjaman dana tunai online
8. Dana Anda
9. DANA RAKYAT
10. RajaUang - Pinjaman online cepat & terpercaya
11. Dana Tunai - Pinjam Online Mudah Dan Cepat
12. Danamu Uang Kilat Cair Tips
13. Pinjol Ke Dana: Cair Tanpa ktp
14. Pinjol OJK Cepat Cair Advice
15. Cara Pinjam Rupiah Cepat Cair
16. Go Uang
17. Bantuan pinjaman
18. Pinjaman Tunai - Aman, Cepat dan Terpercaya
19. Pinjaman Kita – Pinjaman Uang, Aman dan Terpercaya
20. PAS DANA – Cair Kapan Saja, Pas Kamu Butuh
21. Uang Mudah
22. SakuKami : Pinjaman Tips
23. WallHub mendapatkan uang
24. Pinjaman Koi - Aman Terpercaya
25. Dana Kilat