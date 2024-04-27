Simak Ya! Ini 5 Aplikasi Penghasil Uang 250 Ribu per Hari

JAKARTA – Ada 5 aplikasi ini dapat menjadi opsi bagi masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan. Dalam sehari, aplikasi ini dapat menghasilkan hingga Rp250 ribu.

Aplikasi-aplikasi ini merupakan aplikasi penghasil uang yang tidak memungut biaya. Pengguna hanya perlu memiliki gawai serta akses internet yang memadai.

BACA JUGA: Mobil Rubicon Mario Dandy Rp809 Juta Tak Laku Dilelang

Berikut jajaran 5 Aplikasi penghasil uang Rp250 ribu per hari:

1. Survei

Survei tidak hanya menawarkan uang Rp250 ribu melalui aplikasinya saja. Pengguna juga bisa mendapatkan uang dengan mengisi survei online melalui Google Opinion Rewards, Toluna atau Survey Junkie.

Caranya juga mudah, pengguna hanya perlu menuliskan opini mereka dari pertanyaan yang diberikan. Selain itu, ada juga beberapa permainan kecil yang harus dimainkan.