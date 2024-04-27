Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak Ya! Ini 5 Aplikasi Penghasil Uang 250 Ribu per Hari

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |06:15 WIB
Simak Ya! Ini 5 Aplikasi Penghasil Uang 250 Ribu per Hari
Aplikasi penghasil Uang. (Foto: BI)
JAKARTA – Ada 5 aplikasi ini dapat menjadi opsi bagi masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan. Dalam sehari, aplikasi ini dapat menghasilkan hingga Rp250 ribu.

Aplikasi-aplikasi ini merupakan aplikasi penghasil uang yang tidak memungut biaya. Pengguna hanya perlu memiliki gawai serta akses internet yang memadai.

Berikut jajaran 5 Aplikasi penghasil uang Rp250 ribu per hari:

1. Survei

Survei tidak hanya menawarkan uang Rp250 ribu melalui aplikasinya saja. Pengguna juga bisa mendapatkan uang dengan mengisi survei online melalui Google Opinion Rewards, Toluna atau Survey Junkie.

Caranya juga mudah, pengguna hanya perlu menuliskan opini mereka dari pertanyaan yang diberikan. Selain itu, ada juga beberapa permainan kecil yang harus dimainkan.

Halaman:
1 2
