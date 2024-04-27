Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Ditutup atau Dijual ke Amerika?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |14:12 WIB
TikTok Ditutup atau Dijual ke Amerika?
TikTok Bakal Tutup (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan teknologi China, ByteDance, menyatakan mereka tidak memiliki rencana untuk menjual TikTok meski Amerika Serikat (AS) mengeluarkan regulasi yang menetapkan tenggat bagi perusahaan itu untuk melakukan divestasi TikTok atau menghadapi larangan di AS.

Kongres AS menetapkan batas waktu sembilan bulan bagi perusahaan itu untuk melakukan divestasi dengan alasan keamanan nasional. Mereka menegaskan bahwa TikTok dapat dimanfaatkan oleh pemerintah China untuk tujuan spionase dan propaganda selama kepemilikan TikTok masih di bawah ByteDance.

Situs berita AS yang berfokus pada teknologi, The Information, melaporkan bahwa ByteDance sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menjual TikTok tanpa algoritma rahasia yang kuat yang digunakan untuk merekomendasikan video kepada lebih dari satu miliar pengguna di seluruh dunia.

ByteDance menyangkal sedang mempertimbangkan penjualan tersebut.

“Laporan media asing tentang ByteDance yang menjajaki penjualan TikTok tidak benar,” kata perusahaan dikutip VOA Indonesia, Sabtu (27/4/2024).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176288/dapat_uang_rp1_juta-V8C2_large.jpeg
Panduan Mudah Dapatkan Uang Rp1 juta Sehari Tanpa Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/622/3129544/uang_rupiah-T70n_large.jpg
5 Mata Uang Terendah di ASEAN, Indonesia Masuk Daftar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement