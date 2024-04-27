TikTok Ditutup atau Dijual ke Amerika?

JAKARTA - Perusahaan teknologi China, ByteDance, menyatakan mereka tidak memiliki rencana untuk menjual TikTok meski Amerika Serikat (AS) mengeluarkan regulasi yang menetapkan tenggat bagi perusahaan itu untuk melakukan divestasi TikTok atau menghadapi larangan di AS.

Kongres AS menetapkan batas waktu sembilan bulan bagi perusahaan itu untuk melakukan divestasi dengan alasan keamanan nasional. Mereka menegaskan bahwa TikTok dapat dimanfaatkan oleh pemerintah China untuk tujuan spionase dan propaganda selama kepemilikan TikTok masih di bawah ByteDance.

Situs berita AS yang berfokus pada teknologi, The Information, melaporkan bahwa ByteDance sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menjual TikTok tanpa algoritma rahasia yang kuat yang digunakan untuk merekomendasikan video kepada lebih dari satu miliar pengguna di seluruh dunia.

ByteDance menyangkal sedang mempertimbangkan penjualan tersebut.

“Laporan media asing tentang ByteDance yang menjajaki penjualan TikTok tidak benar,” kata perusahaan dikutip VOA Indonesia, Sabtu (27/4/2024).