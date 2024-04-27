Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Bantuan Alat untuk SLB Harus Bayar Ratusan Juta, Ini Kata Anak Buah Sri Mulyani

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |13:38 WIB
Bea Cukai Kemenkeu Bicara soal Barang Bawaan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Viral di media sosial X terkait bantuan alat untuk anak bekebutuhan khusus atau biasa disebut SLB dari perusahaan asal Korea Selatan.

Akan tetapi, pada saat bantuan alat telah tiba di Indonesia, pihak Bea Cukai meminta biaya bea masuk.

Salah satu netizen yang merupakan pengurus dari SLB mengaku diminta untuk membayar hingga ratusan juta rupiah.

"SLB saya juga dapet bantuan alat belajar untuk tunanetra dari perusahaan Korea. Eh pas mau diambil di beacukai soeta suruh byar ratusan juta," ujar @ijalzaid dikutip platform X, Sabtu (27/4/2024).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo langsung merespon dengan adanya keluhan tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
