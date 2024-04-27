Viral Bantuan Alat untuk SLB Harus Bayar Ratusan Juta, Ini Kata Anak Buah Sri Mulyani

JAKARTA - Viral di media sosial X terkait bantuan alat untuk anak bekebutuhan khusus atau biasa disebut SLB dari perusahaan asal Korea Selatan.

Akan tetapi, pada saat bantuan alat telah tiba di Indonesia, pihak Bea Cukai meminta biaya bea masuk.

BACA JUGA: Penghitungan Bea Cukai Pungut Pajak Rp31 Juta dari Sepatu Rp10 Juta

Salah satu netizen yang merupakan pengurus dari SLB mengaku diminta untuk membayar hingga ratusan juta rupiah.

"SLB saya juga dapet bantuan alat belajar untuk tunanetra dari perusahaan Korea. Eh pas mau diambil di beacukai soeta suruh byar ratusan juta," ujar @ijalzaid dikutip platform X, Sabtu (27/4/2024).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo langsung merespon dengan adanya keluhan tersebut.