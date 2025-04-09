Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK dan BEI Buka-bukaan Aksi Korporasi Kala Bursa Rontok, Ada IPO BUMN

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |11:50 WIB
OJK dan BEI Buka-bukaan Aksi Korporasi Kala Bursa Rontok, Ada IPO BUMN
OJK dan BEI Buka-bukaan Aksi Korporasi Kala Bursa Rontok, Ada IPO BUMN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) buka-bukaan aksi korporasi kala bursa rontok. Regulator berkomitmen untuk menjaring lebih banyak perusahaan besar dan berkualitas tinggi untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Upaya ini menjadi bagian dari strategi memperdalam pasar modal nasional sekaligus memperluas basis investor.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menyampaikan, salah satu langkah konkret yang kini menjadi perhatian adalah optimalisasi keberadaan Danantara, yang dinilai membuka peluang besar bagi anak-anak usaha BUMN potensial untuk masuk ke pasar modal.

“Kita sudah beberapa kali juga bicara dengan yang terkait, bahwasannya kita membuka diri. Ini adalah kesempatan yang baik untuk pendalaman pasar,” kata Inarno saat ditemui di Gedung BEI Jakarta pada Selasa (8/4/2025) malam.

1. IPO BUMN

Inarno menambahkan, langkah ini sejalan dengan agenda strategis untuk meningkatkan jumlah emiten yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga kuat dari sisi fundamental, sehingga mampu menjaga kestabilan dan kredibilitas pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.

“Jadi, kita upayakan segala cara bagaimana cara untuk meningkatkan pendalaman pasar dengan adanya Danantara atau apapun, itu akan lebih mudah juga untuk kita dorong untuk masuk ke pasar,” ujar Inarno.

 

Topik Artikel :
IPO BUMN IPO OJK IHSG BEI
