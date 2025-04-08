Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Ungkap Alasan Revisi Aturan ARB dan Trading Halt saat IHSG Anjlok 8%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |10:55 WIB
BEI Ungkap Alasan Revisi Aturan ARB dan Trading Halt saat IHSG Anjlok 8%
BEI Ungkap Alasan Revisi Aturan ARB dan Trading Halt saat IHSG Anjlok 8% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkap alasan melakukan penyesuaian aturan trading halt dan batasan persentase Auto Rejection Bawah (ARB). Kedua aturan baru tersebut efektif berlaku hari ini, Selasa (8/4/2025).

Direktur Utama BEI, Iman Rachman menjelaskan, sejalan dengan dinamika pasar, otoritas bursa melakukan evaluasi dan diskusi dengan pelaku pasar demi memberikan kenyamanan transaksi investor. Pemberlakuan aturan baru ini dilakukan dengan menyesuaikan dinamika pasar yang volatil.

“Kemudian, penetapan trading halt 5% dilakukan saat pada saat Covid-19 di 2020, sehingga kami melihat ini cukup sensitif dan perlu dilakukan penyesuaian,” kata Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI Jakarta.

1. Aturan ARB

Adapun, penyesuaian ARB dilakukan untuk meredam volatilitas pasar yang tinggi. Selain itu, penyesuaian dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan likuiditas perdagangan.

“Di sisi lain, trading halt diberlakukan untuk menghentikan kepanikan dan memberikan waktu untuk investor. Kami rasa 30 menit cukup untuk pasar mencerna dinamika yang ada,” ujar Iman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ARB Trading Halt IHSG BEI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/278/3148772/bei-2T50_large.jpg
BEI Kaji Pembukaan Perdagangan Saham Pukul 08.00 dan Penutupan Jam 17.00 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/320/3129425/ihsg-3yDn_large.jpg
Kondisi Pasar Modal Baik, BEI Klaim Laba Emiten Tumbuh Double Digit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/278/3129331/bei-0TY3_large.jpg
OJK dan BEI Buka-bukaan Aksi Korporasi Kala Bursa Rontok, Ada IPO BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/278/3121164/transaksi_bei-APDT_large.jpg
BEI: Transaksi Surat Utang Tembus Rp246,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099827/bei-kenakan-ppn-12-untuk-transaksi-saham-mulai-2025-91geRnlj58.jpg
BEI Kenakan PPN 12% untuk Transaksi Saham Mulai 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/278/3097713/prediksi-pasar-modal-2025-ini-kata-bei-VgzRWKl3kI.jpg
Prediksi Pasar Modal 2025, Ini Kata BEI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement