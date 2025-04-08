Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pergerakan IHSG saat Trading Halt dalam Hitungan Minggu, Kini Dibuka Anjlok 9,1%

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |10:21 WIB
Pergerakan IHSG saat Trading Halt dalam Hitungan Minggu, Kini Dibuka Anjlok 9,1%
BEI Trading Halt Usai IHSG Anjlok 9,1%. (Foto: Okezone.com/IDX)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) belum sebulan mengeluarkan pengumuman pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan. Awal pengumuman trading halt disampaikan BEI pada perdagangan Selasa 18 Maret 2025, saat IHSG anjlok di atas 5%. 

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa hari ini, Selasa, 18 Maret 2025 telah terjadi  pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia  (BEI) pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) yang dipicu penurunan  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 5%," tulis BEI dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025). 

Pengumuman itu pun kembali dikeluarkan BEI pada perdagangan hari ini, Selasa 8 April 2025. Belum sebulan, BEI kembali melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan di awal perdagangan atau pukul 09:00:00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS). Perdagangan akan dilanjutkan pada pukul 09:30:00 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. 

Tindakan ini dilakukan karena terdapat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai 8%. Pada awal perdagangan IHSG merosot tajam 9,19% atau turun 598,56 poin ke level 5.912 dari penutupan sebelumnya 6.510.

BEI melakukan upaya ini dalam rangka menjaga perdagangan saham agar senantiasa teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025. 

Namun yang menjadi menarik, sebelum IHSG anjlok di atas 8%. BEI telah melakukan perubahan aturan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan. 

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengubah aturan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan (trading halt) dari sebelumnya 5% menjadi 8%. Artinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan 8% maka bursa melakukan tindakan trading halt selama 30 menit. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176026//saham-8N5P_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers dan Losers Pekan Ini: NTBK Meroket 146%, FILM Terjun Bebas 30%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3175987//ihsg-emoG_large.jpg
IHSG Sepekan Tembus 8.257, Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175872//menkeu_purbaya-Ss15_large.jpg
Cerita Purbaya Sebulan Jadi Menkeu: Enggak Berhenti-berhenti, Capek Juga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175918//bei-bJLE_large.png
Purbaya Minta BEI dan OJK Bersih-Bersih Saham Gorengan, Baru Kasih Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175851//ojk-XvYR_large.jpg
OJK Temukan Kelemahan Sistem Keamanan Siber di Sejumlah Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829//ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement