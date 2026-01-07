IHSG Sesi I Naik, Dekati Level 9.000

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga sesi pertama perdagangan siang ini, Rabu (7/1/2026). IHSG menguat 0,14% ke level 8.946.

Pada sesi pembukaan pagi tadi, IHSG dibuka di level 8.959, sempat menyentuh level tertinggi di 8.970 dan level terendah di 8.925.

Volume perdagangan tercatat 40,70 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp21,62 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 2,7 juta kali. Dari sisi kapitalisasi pasar, nilai market cap mencapai Rp16,3 triliun.

Sebanyak 365 saham mengalami kenaikan, 338 saham turun, dan 255 saham lainnya stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, penguatan dan pelemahan terjadi sebagai berikut:

Sektor energi menguat 0,69%

Sektor nonsiklikal turun 0,42%

Sektor siklikal naik 1,12%

Sektor keuangan melemah 0,12%

Sektor infrastruktur naik 0,19%