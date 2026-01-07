Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Menguat ke Level 8.994, Berikut Rekomendasi Saham Pilihan Hari Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |07:39 WIB
IHSG Berpotensi Menguat ke Level 8.994, Berikut Rekomendasi Saham Pilihan Hari Ini
IHSG diprediksi melanjutkan lagi penguatan pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan lagi penguatan pada perdagangan hari ini. Sebelumnya, IHSG ditutup naik 0,84% ke level 8.933 pada perdagangan Selasa 6 Januari 2026.

Riset MNC Sekuritas mencatat pergerakan IHSG masih didukung dominasi volume pembelian. Target terdekat di area 8.900 telah berhasil tercapai seiring berlanjutnya tren penguatan dan diprediksi IHSG akan kembali melanjutkan penguatan hari ini.

“Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [iii], sehingga dapat dicermati area penguatan pada rentang 8.959–8.994,” tulis MNC Sekuritas dalam laporan MNCS Daily Scope Wave yang dikutip Rabu (7/1/2026).

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas memproyeksikan level support IHSG berada di area 8.867 dan 8.776. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 8.960 hingga 8.996.

Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

FAST - Buy on Weakness
FAST menguat 0,81% ke 625 dan disertai dengan peningkatan volume pembelian. Kami memperkirakan posisi FAST saat ini sedang berada di awal wave [1] dari wave {C}.
Buy on Weakness: 580-625
Target Price: 700, 740
Stoploss: below 555.

PTBA - Buy on Weakness
PTBA menguat 1,28% ke 2,370 dan disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian, pergerakannya pun mampu berada di atas MA60. Kami perkirakan posisi PTBA sedang berada di akhir wave [i] dari wave C.
Buy on Weakness: 2,290-2,340
Target Price: 2,410, 2,450
Stoploss: below 2,270.

 

