Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melesat ke Level 8.959 di Awal Perdagangan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |09:34 WIB
IHSG Melesat ke Level 8.959 di Awal Perdagangan
IHSG tercatat menguat 22,88 poin atau 0,26% ke level 8.956,49. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (7/1/2026). Pada awal sesi, IHSG tercatat menguat 22,88 poin atau 0,26% ke level 8.956,49.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka di level 8.959,09, dengan pergerakan harian berada di kisaran 8.940,60 hingga 8.970,87. Nilai kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp16.351 triliun.

Dari sisi aktivitas transaksi, hingga awal perdagangan tercatat volume transaksi sebesar 4,79 miliar saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,89 triliun, dan frekuensi perdagangan sekitar 360 ribu kali. Sebanyak 311 saham menguat, 235 saham melemah, dan 412 saham bergerak stagnan.

Komposisi perdagangan menunjukkan investor domestik mencatatkan net sell, dengan nilai beli sebesar Rp25,08 triliun dan nilai jual Rp25,67 triliun. Sementara itu, investor asing masih membukukan net buy, di mana nilai beli asing mencapai Rp8,95 triliun, lebih tinggi dibandingkan nilai jual sebesar Rp8,36 triliun.

Secara sektoral, penguatan IHSG didorong oleh mayoritas sektor saham. Sektor barang baku memimpin penguatan dengan kenaikan 1,91%, disusul sektor energi yang naik 0,96%, serta sektor perindustrian yang menguat 0,72%. Sektor non-primer, keuangan, dan properti juga bergerak di zona hijau.

Sementara itu, tekanan terlihat pada sektor infrastruktur yang turun 0,72%, transportasi melemah 0,22%, serta sektor primer yang terkoreksi 0,22%. Sektor kesehatan juga bergerak terbatas di zona merah tipis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/278/3193966//ihsg-H7Ro_large.jpg
IHSG Berpotensi Menguat ke Level 8.994, Berikut Rekomendasi Saham Pilihan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193877//ihsg_ditutup_menguat-dzRs_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.933
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/278/3193777//saham-e59W_large.jpg
IHSG Awal Perdagangan Tembus Level 8.890, Catat Rekor All Time High
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193670//ihsg_ditutup_menguat-jh6J_large.jpg
IHSG Ditutup Cetak Rekor ke Level 8.859
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193616//ihsg-U6OY_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat, Tembus Rekor 8.804
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193581//ihsg-VZlu_large.jpg
IHSG Menguat ke 8.778 pada Awal Perdagangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement