IHSG Melesat ke Level 8.959 di Awal Perdagangan

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (7/1/2026). Pada awal sesi, IHSG tercatat menguat 22,88 poin atau 0,26% ke level 8.956,49.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka di level 8.959,09, dengan pergerakan harian berada di kisaran 8.940,60 hingga 8.970,87. Nilai kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp16.351 triliun.

Dari sisi aktivitas transaksi, hingga awal perdagangan tercatat volume transaksi sebesar 4,79 miliar saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,89 triliun, dan frekuensi perdagangan sekitar 360 ribu kali. Sebanyak 311 saham menguat, 235 saham melemah, dan 412 saham bergerak stagnan.

Komposisi perdagangan menunjukkan investor domestik mencatatkan net sell, dengan nilai beli sebesar Rp25,08 triliun dan nilai jual Rp25,67 triliun. Sementara itu, investor asing masih membukukan net buy, di mana nilai beli asing mencapai Rp8,95 triliun, lebih tinggi dibandingkan nilai jual sebesar Rp8,36 triliun.

Secara sektoral, penguatan IHSG didorong oleh mayoritas sektor saham. Sektor barang baku memimpin penguatan dengan kenaikan 1,91%, disusul sektor energi yang naik 0,96%, serta sektor perindustrian yang menguat 0,72%. Sektor non-primer, keuangan, dan properti juga bergerak di zona hijau.

Sementara itu, tekanan terlihat pada sektor infrastruktur yang turun 0,72%, transportasi melemah 0,22%, serta sektor primer yang terkoreksi 0,22%. Sektor kesehatan juga bergerak terbatas di zona merah tipis.