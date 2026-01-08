IHSG Diprediksi Tembus 9.000, Cek Saham-Saham Cuan Hari Ini

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi tembus level 9.000 pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi tembus level 9.000 pada perdagangan hari ini. IHSG sebelumnya ditutup menguat 0,13% ke level 8.944, meskipun muncul tekanan jual.

Riset MNC Sekuritas mencatat pergerakan IHSG sudah mencapai area target terdekat yang sebelumnya telah diproyeksikan. Diprediksi IHSG akan kembali melanjutkan penguatan hari ini pada rentang 8.994–9.077.

"Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [iii], sehingga dapat dicermati area penguatan pada rentang 8.994–9.077," tulis MNC Sekuritas dalam laporan MNCS Daily Scope Wave, Kamis (8/1/2026).

Kendati demikian, MNC Sekuritas mewanti-wanti adanya koreksi yang diperkirakan menguji pada perdagangan hari ini di rentang 8.777–8.879.

Untuk level support, IHSG berada di area 8.867 dan 8.776, sementara level resistance terdekat berada di kisaran 8.960 dan 8.996.

Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

AUTO – Buy on Weakness

AUTO menguat 2,97% ke 2.770 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan posisi AUTO saat ini sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 2.710–2.740

Target Price: 2.800, 2.860

Stoploss: below 2.690

ICBP – Buy on Weakness

ICBP terkoreksi 0,62% ke 8.050 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Kami perkirakan posisi ICBP saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C.

Buy on Weakness: 7.675–7.925

Target Price: 8.250, 8.575

Stoploss: below 7.600