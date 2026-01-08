Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Tembus 9.000, Cek Saham-Saham Cuan Hari Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |08:43 WIB
IHSG Diprediksi Tembus 9.000, Cek Saham-Saham Cuan Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi tembus level 9.000 pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi tembus level 9.000 pada perdagangan hari ini. IHSG sebelumnya ditutup menguat 0,13% ke level 8.944, meskipun muncul tekanan jual.

Riset MNC Sekuritas mencatat pergerakan IHSG sudah mencapai area target terdekat yang sebelumnya telah diproyeksikan. Diprediksi IHSG akan kembali melanjutkan penguatan hari ini pada rentang 8.994–9.077.

"Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [iii], sehingga dapat dicermati area penguatan pada rentang 8.994–9.077," tulis MNC Sekuritas dalam laporan MNCS Daily Scope Wave, Kamis (8/1/2026).

Kendati demikian, MNC Sekuritas mewanti-wanti adanya koreksi yang diperkirakan menguji pada perdagangan hari ini di rentang 8.777–8.879.

Untuk level support, IHSG berada di area 8.867 dan 8.776, sementara level resistance terdekat berada di kisaran 8.960 dan 8.996. 

Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

AUTO – Buy on Weakness

AUTO menguat 2,97% ke 2.770 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan posisi AUTO saat ini sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 2.710–2.740

Target Price: 2.800, 2.860

Stoploss: below 2.690

ICBP – Buy on Weakness

ICBP terkoreksi 0,62% ke 8.050 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Kami perkirakan posisi ICBP saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C.

Buy on Weakness: 7.675–7.925

Target Price: 8.250, 8.575

Stoploss: below 7.600

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/278/3194076//ihsg_ditutup_menguat-AWDg_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.944
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/278/3194014//ihsg-rcf6_large.jpg
IHSG Sesi I Naik, Dekati Level 9.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/278/3193981//ihsg-A286_large.jpg
IHSG Melesat ke Level 8.959 di Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/278/3193966//ihsg-H7Ro_large.jpg
IHSG Berpotensi Menguat ke Level 8.994, Berikut Rekomendasi Saham Pilihan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193877//ihsg_ditutup_menguat-dzRs_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.933
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/278/3193777//saham-e59W_large.jpg
IHSG Awal Perdagangan Tembus Level 8.890, Catat Rekor All Time High
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement