IHSG Awal Perdagangan Naik Tipis ke 8.946

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat tipis. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat tipis pada awal perdagangan, Kamis (8/1/2026). IHSG naik 0,02% ke level 8.946,70.

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,10% ke 8.953, dengan 323 saham di zona hijau, 259 melemah, dan 376 stagnan. Transaksi awal mencapai Rp5,7 triliun, dengan volume 9,5 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,26% ke 873, indeks JII naik 0,23% ke 602, indeks MNC36 menguat 0,02% ke 349, dan IDX30 melemah 0,03% ke 444.

Untuk indeks sektoral, sektor yang berada di zona hijau antara lain: energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, kesehatan, keuangan, dan properti. Sedangkan sektor yang melemah adalah bahan baku, transportasi, industri, dan teknologi.