HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Mobil Bekas (ASLC) Raup Laba Rp16,9 Miliar di Kuartal I-2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |09:53 WIB
Emiten Mobil Bekas (ASLC) Raup Laba Rp16,9 Miliar di Kuartal I-2024
Laba Autopedia Sukses Lestari alami kenaikan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC) mencatatkan laba bersih sebesar Rp16,9 miliar di kuartal I-2024. Angka itu melonjak hingga hampir 8 kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Peningkatan laba bersih secara signifikan dari emiten perdagangan otomotif bekas ini didukung oleh pendapatan yang mencapai Rp183,3 miliar di periode ini.

Presiden Direktur ASLC, Jany Candra mengatakan, momentum Lebaran menjadi salah satu pendorong melesatnya kinerja perseroan.

“Selain faktor Lebaran, naiknya harga mobil baru juga membuat sebagian masyarakat beralih membeli mobil bekas, sehingga turut mendorong peningkatan permintaan mobil bekas,” kata Jany dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (28/4/2024).

Jany menjelaskan, jumlah unit terjual melalui lelang, baik kendaraan roda dua dan roda empat, di bisnis lelang JBA mencapai total 28.712 unit, tumbuh 48% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Adapun bisnis jual beli mobil bekas retail mencatatkan penjualan total 725 unit, meningkat 19% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Peningkatan penjualan juga didukung oleh tren peningkatan penjualan yang selalu terjadi menjelang lebaran. Naiknya permintaan mobil bekas juga dipengaruhi oleh kenaikan harga mobil baru yang membuat sebagian masyarakat beralih membeli mobil bekas.

