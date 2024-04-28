Laba Cimory (CMRY) Naik 29,9% Jadi Rp386,3 Miliar di Kuartal I-2024

JAKARTA - PT Cisarua Mountain Diary Tbk (CMRY) mengantongi laba sebesar Rp386,33 miliar per Maret 2024. Laba Cimory naik 29,99% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp297,17 miliar.

Melansir laporan keuangan perseroan, Minggu (28/4/2024), penjualan bersih perseroan juga meningkat 18,43% menjadi Rp2,16 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp1,83 triliun. Berdasarkan jenis produknya, segmen produk olahan susu mencatatkan penjualan sebesar Rp965,98 miliar, dan produk makanan konsumsi tercatat sebesar Rp1,20 triliun.

Sementara, berdasarkan pasar geografisnya, penjualan di pasar dalam negeri tercatat sebesar Rp2,15 triliun, sedangkan penjualan pasar ekspor sebesar Rp16,18 miliar.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan tercatat sebesar Rp1,19 triliun, naik dari sebelumnya sebesar Rp1,09 triliun. Kemudian, beban penjualan dan pemasaran sebesar Rp482,58 miliar, serta beban umum dan administrasi yang tercatat sebesar Rp59,20 miliar.

Total nilai aset perseroan hingga Maret 2024 tercatat sebesar Rp7,51 triliun, naik 6,58% dari akhir Desember 2023 yang sebesar Rp6,04 triliun. Adapun, liabilitas perseroan sebesar Rp1,18 triliun dan ekuitas sebesar Rp6,32 triliun.

Perseroan berkomitmen untuk terus mencatatkan pertumbuhan sebesar 25%-30% setiap tahunnya. Selain itu, CMRY juga fokus untuk tumbuh secara berkelanjutan di masa depan.