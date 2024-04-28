Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Cimory (CMRY) Naik 29,9% Jadi Rp386,3 Miliar di Kuartal I-2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |10:14 WIB
Laba Cimory (CMRY) Naik 29,9% Jadi Rp386,3 Miliar di Kuartal I-2024
Laba Cimory alami kenaikan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Cisarua Mountain Diary Tbk (CMRY) mengantongi laba sebesar Rp386,33 miliar per Maret 2024. Laba Cimory naik 29,99% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp297,17 miliar.

Melansir laporan keuangan perseroan, Minggu (28/4/2024), penjualan bersih perseroan juga meningkat 18,43% menjadi Rp2,16 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp1,83 triliun. Berdasarkan jenis produknya, segmen produk olahan susu mencatatkan penjualan sebesar Rp965,98 miliar, dan produk makanan konsumsi tercatat sebesar Rp1,20 triliun.

Sementara, berdasarkan pasar geografisnya, penjualan di pasar dalam negeri tercatat sebesar Rp2,15 triliun, sedangkan penjualan pasar ekspor sebesar Rp16,18 miliar.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan tercatat sebesar Rp1,19 triliun, naik dari sebelumnya sebesar Rp1,09 triliun. Kemudian, beban penjualan dan pemasaran sebesar Rp482,58 miliar, serta beban umum dan administrasi yang tercatat sebesar Rp59,20 miliar.

Total nilai aset perseroan hingga Maret 2024 tercatat sebesar Rp7,51 triliun, naik 6,58% dari akhir Desember 2023 yang sebesar Rp6,04 triliun. Adapun, liabilitas perseroan sebesar Rp1,18 triliun dan ekuitas sebesar Rp6,32 triliun.

Perseroan berkomitmen untuk terus mencatatkan pertumbuhan sebesar 25%-30% setiap tahunnya. Selain itu, CMRY juga fokus untuk tumbuh secara berkelanjutan di masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/278/3014000/ihsg-akan-bergantung-pada-saham-new-blue-chips-A8TAba97eh.jfif
IHSG Akan Bergantung pada Saham New Blue Chips
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003328/ihsg-melemah-tipis-ke-7-227-saat-bel-perdagangan-oAcpWYcvj3.jfif
IHSG Melemah Tipis ke 7.227 Saat Bel Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003289/berpotensi-menguat-ihsg-bergerak-di-level-7-150-7-300-ruEZPLvg5P.jfif
Berpotensi Menguat, IHSG Bergerak di Level 7.150-7.300
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003182/19-aksi-korporasi-hari-ini-pembayaran-dividen-womf-hingga-cnma-UTHM9QHVmF.jpeg
19 Aksi Korporasi Hari Ini, Pembayaran Dividen WOMF hingga CNMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003139/ihsg-besok-diproyeksi-menguat-terbatas-nnSTo1TD9T.jpg
IHSG Besok Diproyeksi Menguat Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003024/metrodata-electronics-mtdl-raup-laba-bersih-rp147-3-miliar-di-kuartal-i-2024-ihQnBlKynG.jpg
Metrodata Electronics (MTDL) Raup Laba Bersih Rp147,3 Miliar di Kuartal I-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement