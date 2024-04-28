4 Tips Mudah Atur Keuangan Pasca Lebaran

JAKARTA – Lebaran telah usai, kini saatnya kembali berbenah mengelola keuangan. Momen hari raya kemarin membuat pengeluaran sebagian besar orang membengkak.

Hal yang menyebabkan pengeluaran lebaran membengkak adalah biaya pakaian, biaya makanan, mudik, hingga THR untuk saudara. Agar keuangan kembali stabil, kini saatnya kembali mengatur pengeluaran dengan bijak.

Melansir dari Instagram Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Minggu (28/4/2024) berikut tips mengatur keuangan pasca lebaran:

1. Evaluasi pengeluaran selama lebaran

Lakukanlah evaluasi terhadap pengeluaran selama lebaran.

2. Susun rencana keuangan, prioritas kebutuhan pokok

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, buatlah rencana keuangan. Atur pos-pos berdasarkan prioritas paling penting, seperti kebutuhan pokok.