Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Tips Mudah Atur Keuangan Pasca Lebaran

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |20:02 WIB
4 Tips Mudah Atur Keuangan Pasca Lebaran
Tips mengelola keuangan pasca Lebaran (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Lebaran telah usai, kini saatnya kembali berbenah mengelola keuangan. Momen hari raya kemarin membuat pengeluaran sebagian besar orang membengkak.

Hal yang menyebabkan pengeluaran lebaran membengkak adalah biaya pakaian, biaya makanan, mudik, hingga THR untuk saudara. Agar keuangan kembali stabil, kini saatnya kembali mengatur pengeluaran dengan bijak.

Melansir dari Instagram Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Minggu (28/4/2024) berikut tips mengatur keuangan pasca lebaran:

1. Evaluasi pengeluaran selama lebaran

Lakukanlah evaluasi terhadap pengeluaran selama lebaran.

2. Susun rencana keuangan, prioritas kebutuhan pokok

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, buatlah rencana keuangan. Atur pos-pos berdasarkan prioritas paling penting, seperti kebutuhan pokok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement