HOME FINANCE SMART MONEY

4 Cara Kelola Keuangan ala Ibu Rumah Tangga

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |21:03 WIB
4 Cara Kelola Keuangan ala Ibu Rumah Tangga
Tips mengelola keuangan ala ibu rumah tangga (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagikan tips mengelola keuangan untuk perempuan bahkan Ibu Rumah Tangga.

Dalam keluarga perempuan mempunyai andil yang sangat penting. Tidak hanya sebagai Ibu yang mendidik buah hati, perempuan juga harus pandai dalam mengelola keuangan keluarga.

Melansir Instagram Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Minggu (28/4/2024), berikut tips belajar kelola keuangan:

1. Menentukan Prioritas Keuangan

Menyusun prioritas keuangan berdasarkan jangka waktu kebutuhan, seperti kebutuhan rutin bulanan dan kebutuhan jangka panjang.

2. Mengatur Pos Anggaran

Atur alokasi anggaran untuk setiap kebutuhan dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran untuk menghindari pemborosan.

